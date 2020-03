Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nebengebäude in Brand

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montag, 23.03.2020, kam es gegen 17.00 Uhr in der Ortslage Martinroda zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. In einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses entstand ein Brand, in dessen Folge eine Gasflasche explodierte. Ein 66-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Am Dachstuhl des Nebengebäudes entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an. (as)

