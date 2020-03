Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug und Getränke aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zwischen Sonntag, 22.03.2020, 18.30 Uhr und Montag, 23.03.2020, 11.50 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Einheit ein Kellerabteil aufgebrochen. Mehrere Elektrowerkzeug, eine Werkzeugkiste und Getränke im Gesamtwert von über 700 Euro wurden gestohlen. Unter dem Beutegut befinden sich zwei Bohrmaschinen und zwei Akkuschrauber der Marken Bosch, Black&Decker und Einhell. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0070723/2020 entgegen genommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell