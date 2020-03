Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.03.2020, 12.00 Uhr bis Montag, 23.03.2020, 07.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von einer Baustelle in der Straße "Auf dem Steine". Unbekannte demontierten und entwendeten von einem Radlader drei Hydraulikanschlüsse und eine Batterie. Ob darüber hinaus Dieselkraftstoff gestohlen wurde, wird noch überprüft. Der Schaden beträgt bislang 250 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die am zurückliegenden Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle wahrnehmen konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0070438/2020 entgegen genommen. (as)

