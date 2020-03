Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unberechtigt in leerstehenden Gebäude

Eisenach (ots)

Ein Zeuge teilte am Sonntagnachmittag der Polizei mehrere verdächtige Jugendliche auf dem Grundstück eines leerstehenden Gebäudes an der Einmündung der Karl-Marx-Straße zur Clemdastraße mit. Die sofort eingesetzten Beamten stellten vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 21 Jahren fest, die sich unberechtigt im Gebäude aufhielten. Es wurden eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen und die 17-Jährigen an die Eltern übergeben. (as)

