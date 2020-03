Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreiche Verkehrskontrolle

Eisenach (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Am Köpping" wurden mehrere Verstöße festgestellt. Der 29-jährige Fahrer eines Pkw Mazda konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Sein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und am Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Kennzeichen und der Zündschlüssel wurden sichergestellt. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Mehrere Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (as)

