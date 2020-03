Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Biberdamm zerstört - Zeugenaufruf

Oberellen (Wartburgkreis) (ots)

Am Flusslauf der Elte im Bereich Oberellen haben sich Biber angesiedelt und Dämme errichtet. Wie im Rahmen einer Gewässerbegehung am Montag, 16.03.2020, festgestellt werden musste, wurde einer von drei Dämmen zerstört. Vor Ort gesicherte Spuren weisen auf eine mutwillige Zerstörung mittels schwerer Technik hin. Ein derartiges Verhalten stellt ein Vergehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die am Montag, 16.03.2020 und in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge, wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0066338/2020 entgegen. (as)

