Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 19.30 Uhr wurde in der Dürrenhöfer Allee ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer angehalten. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte sein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (as)

