Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße wurden zwei Kellerverschläge aufgebrochen. Die Beute aus den beiden Verschlägen waren Lebensmittel und ein Bolzenschneider im Gesamtwert von über 100 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 21.03.2020, 17.00 Uhr und Sonntag, 22.03.2020, 08.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0070175/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell