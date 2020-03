Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wertstoffhof

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Einbruch in einen Wertstoffhof in der Suhler Straße wurde die Gothaer Polizei gerufen. Dort drangen der oder die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0070158/2020. (av)

