Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor falschen Feuerwehrmännern!

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Durch die Berufsfeuerwehr Gotha erhielt die Gothaer Polizei am heutigen Tag Kenntnis darüber, dass in den Sozialen Medien Nachrichten verbreitet werden, dass im Landkreis Gotha Personen unterwegs wären, welche sich als Feuerwehrmänner ausgeben würden. Diese falschen Feuerwehrleute sollen gegenüber Haus- und Wohnungsbesitzern angeben, Rauchmelder prüfen zu wollen. Die Gothaer Berufsfeuerwehr teilt daher mit, dass weder durch sie noch durch andere Feuerwehren Rauchmelder überprüft werden! Ziel der noch unbekannten Personen könnten Diebstahlshandlungen aus den Räumlichkeiten sein. Sollten bei Ihnen falsche Feuerwehrmänner Rauchmelder prüfen wollen, so rufen Sie bitte die zuständige Polizei an und lassen Sie die Personen nicht in Ihre Wohnung! (av)

