Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit zwischen Jugendlichen endet in Körperverletzung

Arnstadt (ots)

In einer Wohnung in der Rankestraße trafen sich am Samstagabend mehrere Jugendliche, wobei 2 der Anwesenden in Streit gerieten. Hierbei schlug einer der beiden Streithähne seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Durch die hinzugerufene Polizei wurde nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen, sondern auch gleich noch bei allen anwesenden Jugendlichen ein Verstoß gegen die derzeit bestehende Anordnung der Ansammlung von mehreren Person zur Bekämpfung des Corona-Virus festgestellt. Alle wurden dann einzeln nach Hause geschickt. (ef)

