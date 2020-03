Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe am AfD-Bügerbüro beschädigt

Arnstadt (ots)

Kurz nach Freitagmitternacht wurde durch bislang Unbekannte eine Fensterscheibe am Bürgerbüro der AfD in der Rosenstraße beschädigt. Eine Anzeige hierzu wurde aufgenommen und die Ermittlungen laufen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03677-601124 zu melden. (ef)

