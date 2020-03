Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Betäubungsmitteln

Eisenach (ots)

In der Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr wurde ein 35jähriger Mann aus Eckardtshausen mit seinem Pkw in der Heinrichstraße in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei einem Drogenvortest fest, dass der Fahrer wahrscheinlich unter Drogeneinfluss seinen Pkw führte. Eine Anzeige wurde aufgenommen und eine Blutentnahme im Eisenacher Klinikum durchgeführt. (mwi)

