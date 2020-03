Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Eisenach (ots)

Am Samstagmittag erhielt die PI Eisenach Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dieser ereignete sich bereits einen Tag zuvor, am Freitag gegen 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Mühlhäuser Straße in Eisenach. Dabei lief ein 81jähriger Eisenacher über besagten Parkplatz und wurde dabei von einem roten Pkw, der gerade rückwärts ausparkte, angefahren. Der Mann stürzte zu Boden und wurde dabei verletzt. Die beiden Insassen des Pkw, ein Mann und eine Frau, stiegen zwar aus, aber anstatt die Polizei oder den Rettungsdienst tatsächlich zu informieren, gaben sie nur vor, dies zu tun. In der Folge entfernten sich die beiden Personen mit dem Fahrzeug pflichtwidrig und ohne sich um den Mann zu kümmern vom Unfallort. Der verletzte Mann begab sich anschließend mit seiner Frau nach Hause.Die Polizei Eisenach nahm eine Strafanzeige auf und bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell