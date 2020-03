Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenbrand mit verletzter Person

Gotha - Landkreis (ots)

Zu einem Garagenbrand mit einer verletzrten Person kam es am heutigen Samstag gegen 10:15 Uhr in der Von-Zach-Straße. Ein 28-jähriger Mann versuchte einen Gasofen in einer Garage in Betrieb zu nehmen. Dabei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand der Garage. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen werden. An der betroffenen und einer daneben befindlichen Garage entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell