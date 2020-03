Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Burgtonna - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte des Inspektionsdienst Gotha einen 17-Jährigen in Burgtonna, der mit einem Moped der Marke Simson unterwegs war. Der junge Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Moped an den Halter übergeben und eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell