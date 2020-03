Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hamsterklau?

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu Kellerräumen mehrerer Wohnhäuser in der Fritzelsgasse und durchwühlten sechs Kellerboxen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Flasche Wein, ein Glas Rote Beete und mehrere Rollen Toilettenpapier entwendet. Ob dieser Diebstahl mit den derzeitigen Entwicklungen in der Corona-Pandemie und den vermeintlichen Versorgungsengpässen in Zusammenhang steht, ist bisher unklar. Dennoch ruft die LPI Gotha zu Besonnenheit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf. Obwohl bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln nach bisherigem Stand keine Engpässe zu erwarten sind, raten wir: behalten Sie einen kühlen Kopf, Ihr Nachbar hilft Ihnen im Zweifel bestimmt gerne aus. (ah)

