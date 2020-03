Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, 19.03.2020, gegen 04.14 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Angelhäuser Straße ein. Durch das Aufbrechen der Eingangstür gelangten der oder die unbekannten Täter in dem Markt. Entwendet wurden eine bislang noch unbekannte Menge an Zigaretten und Spirituosen sowie fünf Kaffeeautomaten der Marke "Cremesso compact one II". Wem fielen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Angelhäuser Straße auf? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0068665/2020 entgegen. (as)

