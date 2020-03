Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 31-jähriger Audi-Fahrer wurde am Donnerstagabend in der Schweizer Straße für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Drogentest des Fahrers reagierte positiv auf Amphetamin. Daher musste ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen werden. Der Zündschlüssel wurde sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

