Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Fahrraddiebstahl von Grundstück

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Montag, 10.02.2020, bis Donnerstag, 12.03.2020, wurden von einem Grundstück in der Fröbelstraße zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein olivgrünes Gravelbike (eine Art Rennrad) der Marke Drössinger und um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cycle Wolf Blackfood. Beide Fahrräder waren in einem Schuppen abgestellt. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0068910/2020 entgegen. (as)

