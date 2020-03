Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile demontiert und gestohlen

Gotha (ots)

In ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße wurde zwischen Montag, 16.03.2020, 13.00 Uhr und Donnerstag, 19.03.2020, 18.30 Uhr eingebrochen. Von einem E-Bike wurden Teile abgebaut und entwendet. Die Teile haben einen Wert von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0068994/2020 entgegen. (as)

