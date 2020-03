Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer fährt gegen Pkw

Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Landstraße aus Richtung Heringen nach Dippach. Während der Fahrt war er für einen kurzen Moment abgelenkt und nahm einen Pkw Seat nicht wahr, der vor ihm am rechten Fahrbahn stand. Der Radfahrer kollidierte mit dem Fahrzeugheck und verletzte sich dabei leicht. Pkw und Fahrrad wurden beschädigt, die Gesamtschadenshöhe beträgt über 4000 Euro. (as)

