Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Diebstahlsversuch - Zeugenaufruf

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Täter überstiegen die Umzäunung eines Firmengeländes in der Straße "In den Folgen". An einem geparkten Pkw Ford wurde das Türschloss beschädigt eine Scheibe eingeschlagen. Die Beifahrertür konnte dadurch geöffnet werden. Vermutlich wurde versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen, was misslang. Der oder die Täter flüchteten vom Tatort. Es wurde ein Sachschaden von 1500 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich von Mittwoch, 18.03.2020, 18.00 bis Donnerstag, 19.03.2020, 08.00 Uhr. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0068485/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell