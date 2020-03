Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Grober Geschwindigkeitsverstoß

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der Ortslage Luisenthal fanden am Mittwochnachmittag Geschwindigkeitskontrollen statt. Unter den knapp 380 gemessenen Fahrzeugen befanden sich 40 Temposünder. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 110 km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen. Für eine derartige Verdopplung der zulässigen Geschwindigkeit ist als Ahndung ein Bußgeld von 280 Euro, 2 Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot vorgesehen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell