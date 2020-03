Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Gestern Abend kam eine 56-jährige Seat-Fahrerin in einer Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab, als sie die Müllerstraße in Richtung der Bahnhofstraße befuhr. Sie prallte anschließend gegen ein Geländer. Die Fahrerin blieb unverletzt. An Geländer und Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Bei der Unfallaufnahme wurde die vermutliche Unfallursache bekannt. Die Fahrerin war mit 1,84 Promille alkoholisiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (as)

