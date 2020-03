Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Mountainbikes aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 17.03.2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2020, 15.00 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Hoff-Straße ein Kellerabteil aufgebrochen. Zwei Fahrräder im Wert von über 3000 Euro wurden gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke Norco Empire und ein weißes Mountainbike der Marke Scott Voltace FR 30. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03691-781124) unter der Bezugsnummer 0068087/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell