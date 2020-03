Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden gestern zu einem vermutlichen Brandausbruch in einem Wohnblock in der Mörlenbacher Straße entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Löschversuch eines 78-Jährigen von angebranntem Essen eine starke Rauchentwicklung auslöste. Zu einem offenen Feuer, Personen- und Sachschaden kam es nicht. (as)

