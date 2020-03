Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer unter Betäubungsmitteln gestürzt

Gotha (ots)

Heute Morgen stürzte ein 36-jähriger Radfahrer gegen 04.30 Uhr alleinbeteiligt in der Harjesstraße und verletzte sich leicht. Die Polizei kam zum Einsatz und vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er gab gegenüber den Beamten an, kurz zuvor Marihuana und Crystal konsumiert zu haben. Aufgrund der massiven Ausfallerscheinungen stand der Tatbestand von Trunkenheit im Verkehr im Raum. Er musste zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Darüber hinaus hat er sich und andere Verkehrsteilnehmer zumindest abstrakt in Gefahr gebracht. Wer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnimmt, kann durch verminderte Reaktionsgeschwindigkeiten und Fehleinschätzungen andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst massiv gefährden. (ah)

