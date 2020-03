Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Schaden bei Wildunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Mittwochmorgen konnte ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer in der Mosbacher Straße einem Reh nicht mehr ausweichen, welches plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Beim Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von 7000 Euro. Das Tier verendete am Unfallort. (as)

