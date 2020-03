Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrzeuge gestreift und geflüchtet - Zeugenaufruf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag, 15.03.2020, befuhr um 04.09 Uhr ein Pkw Opel die Franz-Mehring-Straße in Richtung Clara-Zetkin-Straße. Hierbei kollidierte er mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marken Renault und Kia. Ohne sich um die Unfallschäden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Es handelte sich um einen silberfarbenen Opel Astra älteren Baujahres, an dem der rechte Scheinwerfer und Blinker Beschädigungen aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0065285/2020 entgegen. (as)

