Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020, kam es zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Bürgeraue. Ein 69-Jähriger stellte dort seinen silberfarbenen Pkw Honda Jazz ab. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte eine Beschädigung am Heck fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0062328/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell