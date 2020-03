Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der Tambacher Straße fanden am gestrigen Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen statt. Über 1500 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle. Es wurden 29 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h registriert. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 73 km/h gemessen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell