Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reh ausgewichen und überschlagen

Eisenach (ots)

In der vergangenen Nacht fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 7 in Richtung Eisenach. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang, wich der Fahrer aus. Dabei kam er nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. In einem Straßengraben kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch das Reh kam unverletzt davon. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

