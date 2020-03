Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ampel beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Beamte der PI Eisenach stellten in der vergangenen Nacht während der Streifenfahrt eine beschädigte Ampel fest. An der Einmündung der Wilhelm-Rinkens-Straße zur Rennbahn wurde ein Grünlicht der dortigen Ampelanlage beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise auf den Täter und die Tatumstände geben? Die Polizei Eisenach nimmt unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0067410/2020 Hinweise entgegen. (as)

