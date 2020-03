Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche zu Einbruch in Gartenhaus

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19.01.2020, bis Dienstag, 17.03.2020, 12.00 Uhr kam es in einer Gartenanlage am Tragberg zum Einbruch in ein Gartenhaus. Der oder die Unbekannten überstiegen den Gartenzaun und öffneten gewaltsam das Gartenhaus mit angrenzendem Werkstattraum. Mehrere Elektrogeräte und die Verkabelung einer Solaranlage im Gesamtwert von über 1000 Euro wurden gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0067257/2020 entgegen. (as)

