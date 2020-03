Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Montag, 16.03.2020, wurde gegen 10.40 Uhr einer 59-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Dame befand sich in einem Supermarkt in der Goethestraße. Zwei unbekannte Täter verwickelten sie in ein Gespräch und gelangten in dessen Verlauf unbemerkt an die Geldbörse. Darin befanden sich neben Bargeld auch eine EC-Karte und wichtige Dokumente. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, können wie folgt beschrieben werden:

Täter: - scheinbares Alter 25 Jahre - ca. 150 bis 160 cm groß - südosteuropäischer Phänotyp - kurze schwarze Haare, sogenannte Undercut-Frisur - bekleidet mit gelber Jacke und schwarzer Hose Täterin: - ca. 150 bis 160 cm groß - südosteuropäischer Phänotyp - lange schwarze Haare - bekleidet mit gelber Jacke dunkler Hose.

Wer kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0066307/2020 entgegen. (as)

