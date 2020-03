Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Ein 34-jähriger VW-Fahrer wurde gestern Nachmittag in der Straße "Kupferhammer" für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Atemalkoholtest des Fahrers zeigte einen Wert von 0,93 Promille an. Ein beweissicherer Atemalkoholtest bei der PI Eisenach bestätigte diesen Wert. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, ihn erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

