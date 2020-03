Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Ilmenau (ots)

Am Montag, 16.03.2020, befuhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer die Poststraße. Aus noch ungeklärten Gründen kam es auf Höhe der Einmündung zur Friedrich-Hofmann-Straße zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Die 70-jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von 200 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (as)

