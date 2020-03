Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in Einkaufscenter - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Vergangene Nacht wurde versucht, in ein Einkaufscenter in der Mühlhäuser Straße einzubrechen. Eine Eingangstür aus Glas, die zu einem Baumarkt führt, hielt dem Einbruchsversuch stand. Der oder die unbekannten Täter flüchteten und ließen einen Sachschaden von 3000 Euro zurück. Wer konnte in der zurückliegenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mühlhäuser Straße, insbesondere zwischen den Einmündungen Am Schäfersborn und An der Tongrube wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummmer 0066512/2020 entgegen. (as)

