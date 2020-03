Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer von Fahrrad gesucht und Tipps der Polizei zum Diebstahlschutz von Fahrrädern

Bild-Infos

Download

Arnstadt (ots)

Am Montag, 03.02.2020, wurde im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung ein weißes Klapprad mit Elektroantrieb sichergestellt. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Rades wurde der Verdacht bestätigt, dass dieses aus einer Diebstahlshandlung stammen könnte. Bisher konnte der rechtmäßigen Eigentümer nicht ermittelt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Diebstahl noch nicht bemerkt oder angezeigt wurde. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. Die Bezugsnummer lautet 0305728/2020.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei auf die Wichtigkeit einer Diebstahlsicherung bei Fahrrädern hin: - Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. - Achten Sie beim Kauf auf das Siegel "geprüfte Qualität" sowie auf hochwertiges Material und massive Schließsysteme. - Schließen Sie Fahrräder und E-Bikes so an, dass sie nicht weggetragen werden können. Achten Sie hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss.

Diese und weitere Tipps erhalten Sie online unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell