Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch im Schlossgarten - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 15.03.2020, 15.00 Uhr bis Montag, 16.03.2020, 07.00 Uhr im Schlossgarten von Arnstadt in zwei Betriebsgebäude ein. Dabei wurden Schränke durchwühlt und der Zündschlüssel von einem Nutzfahrzeug entwendet. Die Täter starteten das Fahrzeug und steuerten es auf dem Schlossgartengelände nach wenigen Metern gegen eine Mauer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Mit Bargeld in geringer Höhe aus einer Geldkassette flüchteten die Täter anschließend vom Tatort und ließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro zurück. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (as)

