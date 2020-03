Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibenwischer abgebrochen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, beschädigte gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter einen Pkw Mazda, der in der Straße "An der Michelskuppe" geparkt war. Der Täter brach den Heckscheibenwischer ab und verursachte einen Schaden von etwa 100 Euro. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 25 Jahre - schulterlange, dunkle lockige Haare - ungepflegte äußere Erscheinung - bekleidet mit olivgrüner Jacke mit weinroter Kapuze, Jogginghose und schwarzem Basecap - trug eine gelbe Einkaufstüte bei sich.

Wer kann weitere Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0065069/2020 entgegen. (as)

