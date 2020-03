Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Unfall schwer verletzt

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Am vergangenen Samstag ereignete sich auf der Bundesstraße 176 zwischen Dachwig und Döllstädt ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Am Abzweig zur Großfahnerschen Straße betrat aus einer Fußgängergruppe heraus ein 5-jähriges Kind plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Das Kind wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Eine Lebensgefahr besteht nicht. (as)

