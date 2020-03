Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mobile Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Am vergangenen Freitag fanden im Landkreis Gotha mobile Geschwindigkeitsüberwachungen in Kombination mit einer Videodokumentation statt. Dabei wurden außerorts mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen und darüber hinaus einmal die Nutzung eines Mobiltelefones während der Fahrt sowie zweimal die Missachtung einer roten Ampel dokumentiert. Die höchste Geschwindigkeitsübertretung wurde mit 134 km/h bei zulässigen 100 km/h gemessen. (as)

