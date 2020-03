Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Auf der Landstraße zwischen Stregda und Mihla fanden am vergangenen Freitag Geschwindigkeitsmessungen statt. Über 600 Fahrzeuge passierten die Messstelle. Dabei wurden acht Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gemessen. Das schnellste Fahrzeug war mit 90 km/h in diesem Bereich unterwegs. (as)

