Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl an einem Sendemast - Zeugenaufruf

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte überstiegen die Umzäunung eines Sendemastes am Hammertorweg und entwendeten Anlagentechnik von relativ hohem Gewicht. Der konkrete Tatzeitraum wird gegenwärtig ermittelt. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstag, 14.03.2020 gegen 11:30 Uhr. Wer konnte in den Tagen vor dem 14.03.2020 verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Hammertorweges wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0065105/2020 entgegen. (as)

