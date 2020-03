Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Kellereinbruch gesucht

Arnstadt (ots)

Eine Hintereingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Fürstenberg" wurde in Zeitraum von Sonntag, 08.03.2020, 10.00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2020, 10.00 Uhr aufgehebelt. Der oder die unbekannten Täter gelangten so in den Kellerbereich und öffneten gewaltsam ein Abteil. Daraus wurden Wein- und Whisky-Gläser sowie ein Porzellanservice der Marke "Fine China" im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0065376/2020 entgegen. (as)

