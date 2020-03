Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert am Steuer

Ilmenau (ots)

Am Sonntagabend wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein 29-jähriger Seat-Fahrer kontrolliert. Der Atemalkoholtest des Fahrers erbrachte einen Wert von 0,65 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, den Pkw durfte er nicht weiterfahren. (as)

