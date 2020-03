Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Gotha (ots)

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kindleber Straße kontrolliert. Dessen Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. (as)

