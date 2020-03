Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug am Telefon

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitag wurde eine 73-Jährige von einer vermeintlichen Lotteriegesellschaft angerufen. Angeblich habe sich ein Abo für ein weiteres Jahr verlängert und es seien 69 Euro pro Monat zu zahlen. Anschließend wurde versucht, Bankverbindungen der Dame zu erfragen. Die Angerufene, die keine Abonnements besitzt, setzte ihr Geldinstitut und die Polizei in Kenntnis. Eine Anzeige wegen versuchten Betrug wurde aufgenommen. (as)

